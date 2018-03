Die Trennung von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) ist schon längst beschlossene Sache. Seitdem im Oktober pikante Fotos von Sarah und ihrem Ex-Freund Michal aufgetaucht sind, ist die Beziehung des einstigen Traumpaares Geschichte. Dass einer der beiden wirklich fremdgehen würde, das hätten viele Fans nicht für möglich gehalten – auch das Paar selbst offenbar nicht. Denn vor zwei Jahren machen die beiden Musiker noch heftige Untreue-Witze.

Auf ihrem YouTube-Channel "Sarah & Pietro" pranken die beiden vor zwei Jahren Freunde und Bekannte am Telefon. Pietro ruft in einem der Clips seinen DSDS-Freund Daniele Negroni (21) an, berichtet ihm, dass Sarah ihn betrügt: "Die meint, die hätte sich in einen anderen verliebt oder so. Ich bin gerade voll am verzweifeln hier, ich schwör dir." Im Oktober 2014 kann Pietro darüber noch herzlich lachen – wohl auch, weil er an die Treue seiner Ehefrau glaubt.

Genau zwei Jahre später ist alles aus zwischen Sarah und Pietro – weil sie sich tatsächlich in einen anderen Mann verliebt und ihren Ehemann betrogen hat. Eine bittere Ironie des Schicksals für ihren Ehemann!

Seht in dem folgenden Video die ersten gemeinsamen Fotos von Sarah und Michal nach der öffentlichen Trennung von Pietro: Die beiden wurden jetzt in Holland auf einem Weihnachtsmarkt gesichtet!

Action Press / Voß, Cindy Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch Awards in Düsseldorf

Promiflash Sarah Lombardi mit ihrer Affäre Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt in Maastricht

Andreas Rentz/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi nach der Finalshow von "Let's Dance" in Köln



