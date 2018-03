Dieses Bild sorgt im Lombardi-Engels-Clan für neue Aufregung! Das Bild, das zuletzt in den Medien auftauchte und allen voran Rüpelrapper Farid Bang (30) bei Facebook verbreitete, zeigt die Mutter von Sarah Lombardi (24), Sonja Strano, knutschend mit einem jungen Mann - einem Mann, der ihr Sohn sein könnte. Promiflash erfuhr: Das Foto ist schon etwas älter, Sonja und der heute 26-Jährige namens Pascal waren über ein Jahr lang ein Paar. Promiflash traf Pascal zum Interview - und der plant jetzt den Gegenschlag für den Facebook-Post: Er will Farid Bang, der das Bild mit als erster online stellte, in einem Promi-Fight ausknocken!

Vor einigen Jahren kamen Pascal und Sonja trotz eines Altersunterschiedes von über 20 Jahren zusammen. Und auch wenn die beiden sich schon vor längerer Zeit getrennt haben, gibt es von Pascal keine bösen Worte über seine Ex. Im Gegenteil, er verteidigt Sonja und ihre Familie. In Richtung Farid poltert der 26-Jährige: "Ich find's nicht so cool, wenn man sich auf Kosten anderer lustig macht. Das ist erbärmlich", sagt Pascal und meint damit auch Farids Sprüche über Sarahs und Pietros Sohn Alessio (1).

Pikant: Eigentlich wollte Pascal aufs Konzert von Farid Bang, hatte sogar schon ein Ticket. Doch jetzt sind der Rapper und sein potenzieller Konzertgast plötzlich Rivalen. Pascals Ankündigung an Farid Bang: "Ich könnte dich beim Promiboxen umhauen - oder bei 'Schlag den Star', aber ich weiß nicht, ob dein IQ dafür ausreicht!"

Ob der Rapper sich das gefallen lässt? Wie der Ex von Sarahs Mutter gegen Farid bestehen will, seht ihr oben im Video. Neues zu Sarah selbst und ihrem Michal seht ihr hier:

Promiflash Pascal Meier im Interview über seine Ex-Partnerin Sonja Strano

Sonstige Sonja Strano und ihr damaliger Freund Pascal

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi mit ihrer Mutter Sonja Strano im Jahr 2014

Facebook/ Farid Bang Farid Bang im Fitnessstudio

Sonstige Sonja Stranos Ex-Freund Pascal mit seinen Tickets von Farid Bang



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de