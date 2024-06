Hinweise: Beendet Farid Bang etwa bald seine Rapkarriere?

Hängt Farid Bang (38) seine Rapkarriere wirklich bald an den Nagel? Am Dienstag feierte der Rapper seinen 38. Geburtstag und läutete damit das letzte Jahr seiner Karriere ein – zumindest wenn es nach seinem Song "Anabolika" geht. In einer Line des Songs, der 2023 erschien, rappt Farid, dass 38 Jahre sein Rentenalter sein wird. Falls der Musiker sich an diesen Vorsatz halten wird, müssen die Fans wohl in wenigen Monaten von Farid Abschied nehmen. Erst mal dürfen sich seine Anhänger aber über neue Musik freuen. Am kommenden Freitag erscheint Farids Single "Superhero".

In einem Interview auf dem YouTube-Kanal "Deutschrap ideal" teaserte der Rapper bereits im vergangenen Jahr sein Karriereende an. "Also ich werde nicht mehr allzu lange machen. Ich vermute mal, das hier und maximal noch das nächste Ding. Ich glaube, dann war es das für mich", erklärte Farid damals. "Ich hab mein halbes Leben der Musik gewidmet und ich muss auch in meinem Leben mal was anderes machen. Man muss auch in seinem Leben mal… ich bin sehr schwer, auch wenn ich mich auf Musik konzentriere, dann bin ich da auch fest so. Das hindert mich bei vielen anderen Sachen", gab er zu.

Seit fast 16 Jahren ist Farid bereits als Rapper aktiv. 2008 veröffentlichte er sein Debütalbum "Asphalt Massaka". Große Bekanntheit erreichte er unter anderem mit Songs wie "#niemalsantäuschen", "Zieh' den Rucksack aus" oder "Dynamit". 2014 gründete Farid sein eigenes Rap/Hip-Hop-Independent-Label Banger Musik. Hier stehen Rapper wie Summer Cem (41) oder Majoe unter Vertrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wärt ihr über ein Karriereende von Farid traurig? Ja und wie! Ich würde ihn sehr vermissen. Nein, ich bin eh kein großer Fan von seiner Musik. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de