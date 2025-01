Rapper Farid Bang wäre beinahe an einem Stück Steak erstickt

Farid Bang (38) erinnert sich im Smash Brothers Podcast an einen lebensbedrohlichen Moment, der sich vor rund zehn Jahren ereignete. Der Rapper war damals gemeinsam mit dem MMA-Profi Kerim Engizek und weiteren Freunden in einem Steakhouse, als er plötzlich an einem Stück Fleisch zu ersticken drohte. Während alle anderen Gäste geschockt verharrten, behielt Kerim den Überblick und führte den Heimlich-Griff aus, wodurch er Farids Leben rettete. "Ich habe mich verschluckt an einem Stück Fleisch und bin fast erstickt. Das ist mir hier so stecken geblieben und der Kerim war so schmerzfrei. Wir waren alle hilflos und der geht mit der Hand in meinen Hals rein, dann drückt der noch mal und dann war das raus", erinnert sich Farid.

Im Podcast mit Kerim erklärt Farid, dass diese Erfahrung Spuren hinterlassen hat. Seit dem Vorfall sei er besonders vorsichtig beim Verzehr von Fleisch und schneide es immer in kleinste Stücke. "Ich hab echt einen Schock gehabt. Danach habe ich mich damit beschäftigt und viele Leute sind daran erstickt", merkt der Musiker an. Heute kann er über den Vorfall jedoch lachen: "Da hätten sich viele Rapper gefreut, wenn ich da auf der Strecke geblieben wäre. [...] Ey, das ist krass, stellt euch mal vor. So schließt sich der Kreis: Farid Bang stirbt an Beef."

Farid machte sich durch provokante Texte und harte Disstracks einen Namen in der deutschen Rapszene. Heute ist er seit rund 17 Jahren in der Branche aktiv. Seit seinem Geburtstag im vergangenen Jahr munkeln Fans jedoch, ob der 38-Jährige bald seine Karriere an den Nagel hängt. Hintergrund ist sein Song "Anabolika", in dem Farid behauptet, er würde mit 38 in Rente gehen. Auch in einem früheren Interview mit "Deutschrap ideal" deutete die Medienpersönlichkeit an, dass sie bald mit der Musik Schluss machen wird.

Instagram / faridbangbang Farid Bang und Kerim Engizek, Januar 2025

Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

