Mega-Hype um Lisa und Lena (14): Die Zwillinge aus der Nähe von Stuttgart sind der Online-Renner des Jahres und brechen mit ihrem Musical.ly-Account alle Rekorde. Bei der Weihnachts-GLOW 2016 in Berlin bewundern einige Netz-Stars im Promiflash-Interview die erfolgreichen Internet-Twins.

"Die sind so goldig ohne Spaß. Ich durfte die schon kennenlernen auf den VideoDays und die sind so mega süß, ohne Witz. Also ganz toll", schwärmt Nachwuchs-Vloggerin Typisch Kassii gegenüber Promiflash. Kollegin Lisa-Marie Schiffner schließt sich dem voll und ganz an: "Sie sind wirklich sehr bodenständig und wirklich super liebe Mädels." Scheint, als würden Lisa und Lena wirklich jeden in ihren Bann ziehen und die Netz-Stars sind ja bekanntlich eine große Familie, die sich gegenseitig unterstützen.

Doch Lisa und Lena sind nicht die einzigen Zwillinge, die sich mit lustigen Online-Clips einen Namen gemacht haben. Das männliche Äquivalent bilden die beliebten YouTuber Die Lochis, die seit Kurzem Fuß in der Musikszene fassen. Im Video am Ende des Artikels könnt ihr sehen, wie Lisa und Lena mit Roman und Heiko auf dem roten Teppich der GLOW aufeinander treffen.

Cindy Voß/ActionPress Lisa und Lena auf der Glow 2016 in Berlin

Facebook/Lisa-Marie Schiffner Lisa-Marie Schiffner

Facebook/Typisch Kassii Typisch Kassii, YouTuberin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de