So schwärmt Ana Kohler von ihrer standesamtlichen Hochzeit

Ana Kohler und ihr Liebster Luca Heubl (27) gaben sich am vergangenen Sonntag standesamtlich das Jawort. Und offenbar war es für die Sängerin und ihren frisch angetrauten Ehemann der perfekte Tag. Im Interview mit Promiflash schwärmt Ana nun in den höchsten Tönen von ihrer Heirat. "Das emotionalste Highlight war der Moment, in dem wir ja gesagt haben. Wir waren beide so überwältigt, es war einfach ein wunderschöner Augenblick", berichtet sie überglücklich. Die Trauung und auch die anschließende Feier hielten die Turteltauben eher im kleinen Rahmen – genauso wollten sie es. "Standesamtlich waren wir zwölf Leute, bestehend aus unseren Eltern, Geschwistern mit Partnern/innen und auch Großeltern. Da ist definitiv unser Plan aufgegangen. Es war total schön!", verrät die Influencerin zufrieden.

Für ihren Hochzeitslook hüllte sich Ana in einen rückenfreien Traum in Weiß, den sie mit einer Perlenkette, großen Locken sowie dem passenden Blumenstrauß abrundete. Bei dem Anblick schlugen wahrscheinlich die Herzen ihrer Fans höher – doch das ihres Mannes raste sicherlich. Luca soll ganz aus dem Häuschen gewesen sein. "Er hat die ganze Zeit 'Oh, wie schön. Oh, wie schön', gesagt. Man hat richtig gemerkt, wie sehr er sich gefreut hat, es war richtig toll. Luca fand’s einfach nur sehr schön, was ich getragen habe", erinnert Ana sich gegenüber Promiflash.

Nun sind Ana und Luca also offiziell ein Ehepaar. Zusammen sind die Musikerin und ihr Schatz aber schon länger – im Sommer 2021 teilten sie ihr Liebesglück erstmals mit der Welt. Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit soll nun auch bald noch einmal im großen Rahmen gefeiert werden. "In Portugal werden wir auch bis zu 54 Leute sein, daher ist es alles so, wie wir es uns auch vorgestellt haben", gibt Ana abschließend im Promiflash-Interview preis.

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl, Influencer

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl bei ihrer Verlobung

