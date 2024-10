Alle Infos zu Ana Kohler und Lucas standesamtlicher Trauung

Ana Lisa Kohler (26) und Luca Heubl (27) haben Ja gesagt! Die TikTok-Stars heirateten vor wenigen Tagen standesamtlich. Gegenüber Promiflash verraten sie einige Details zu ihrem großen Tag, wie etwa den schönsten Moment: "Das emotionalste Highlight war der Moment, in dem wir Ja gesagt haben. Wir waren beide so überwältigt, es war einfach ein wunderschöner Augenblick." Bald wollen die Influencer dann in Portugal groß heiraten.

