Das sind Ana Kohler und Lucas Zukunftspläne nach Hochzeit

Ana Kohler (26) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Vor wenigen Tagen wagten sie und ihr Partner Luca Heubl den nächsten Schritt und traten vor den Traualtar. Gegenüber Promiflash plaudern die Sängerin und ihr Ehemann nun aus, was für das frisch vermählte Paar als Nächstes auf dem Plan steht. Nach ihrer vollzogenen standesamtlichen Hochzeit folge noch eine größere Feier in Portugal. "Standesamtlich waren wir zwölf Leute, bestehend aus unseren Eltern, Geschwistern mit Partnern und auch Großeltern. Da ist unser Plan aufgegangen. Es war total schön! In Portugal werden wir auch bis zu 54 Leute sein, daher ist alles so, wie wir es uns auch vorgestellt haben", berichten die beiden voller Vorfreude.

Aber auch Flitterwochen wollen die Turteltauben demnächst in Angriff nehmen, wie sie im Promiflash-Interview verraten: "Wenn man Luca und mich kennt, weiß man, dass wir zu den spontanen Mäusen zählen. Wir haben noch keine Flitterwochen gebucht", lacht Ana und ergänzt: "Zumindest steht der Plan, ab dem 14. in die Flitterwochen zu fliegen." Die Familienplanung habe dagegen bisher keine Priorität für die beiden: "Es ist nichts geplant. Wir nehmen es so, wie es kommt, aber wir werden es nicht darauf anlegen. Das ist nicht unser Fokus für das nächste Jahr."

Ihre Hochzeit gab die Musikerin am Sonntag mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. Zu einigen Schnappschüssen, die sie und Luca an ihrem besonderen Tag zeigen, schwärmte sie: "Ich habe offiziell die Liebe meines Lebens geheiratet." Die Vermählung fand im engsten Familienkreis im Schloss Birnstein statt. Die Fans und Freunde der beiden waren ganz aus dem Häuschen: Unter anderem kommentierte Influencerin Ana Johnson (31) den Beitrag: "Ihr seht so toll aus! Herzlichen Glückwunsch und nur das Allerbeste für euch zwei."

Getty Images Ana Kohler, Sängerin

Bieber, Tamara / ActionPress Ana Kohler und Luca Heubl im September 2022

