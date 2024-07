Doch keine kleine Trauung? Ana Kohler hat sieben Braut-Looks

Ana Kohler (26) und ihr Verlobter Luca Heubl (27) wollen schon bald vor den Traualtar treten. Was ihre Outfit-Wahl anbelangt, hat die Influencerin große Pläne, wie sie gegenüber t-online verrät: "Insgesamt habe ich sieben Looks. Am Hochzeitstag selbst, also der Trauung, trage ich zwei Kleider. Wir heiraten aber auch drei Tage, fast vier." Deswegen müsse für jede Feierlichkeit ein beziehungsweise zwei neue Looks her: "Die standesamtliche Hochzeit, die Trauung, es wird ein Get-together geben und einen Brunch nach der Feier. Für jeden Tag habe ich dann zwei Looks, also sieben insgesamt. Wennschon, dennschon, ich heirate ja nur einmal im Leben."

Auch die restliche Hochzeitsplanung stehe schon zu etwa 90 Prozent, wie Ana erzählt: "Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten, wie die Musik. Was die Musik angeht, bin ich eine Perfektionistin, deswegen ist das der einzige Punkt, mit dem ich mich noch nicht befasst habe." In drei Monaten ist es so weit: Dann gehen Ana und Luca den Bund der Ehe ein.

Ana und Luca machten ihre Beziehung im Sommer 2021 öffentlich – da waren sie bereits seit acht Monaten ein Paar. Im März 2022 verlobte sich das Paar. Seitdem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Im Promiflash-Interview verriet die 26-Jährige kürzlich noch, dass sie eigentlich eine Hochzeit im kleinen Rahmen planen: "Wir haben uns beide eine Grenze gesetzt. Wir machen eine kleine Hochzeit: Wir sind 50 bis 60 Leute."

Ana Lisa Kohler und Luca Heubl, Influencer

Instagram / ana.kohler Ana Kohler und Luca Heubl, Influencer

