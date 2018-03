Das erste Weihnachtsfest als Ehepaar steht an. Im Sommer gaben sich Sila Sahin (31) und ihr Samuel Radlinger (24) bei einer romantischen Hochzeit das Ja-Wort. Gefeiert wurde eine große Party am Berliner Wannsee. Weihnachten verbringen die zwei Turteltäubchen aber jetzt viel weiter südlich: in Samuels Heimat.

"Wir fahren dieses Jahr nach Österreich und ich hoffe, dass es zu Weihnachten schneit. Weil die Familie von meinem Mann lebt auf dem Land und das stelle ich mir ganz schön vor", offenbart Sila die Xmas-Pläne und ihren Wetterwunsch gegenüber Promiflash. Aber nicht nur die Verwandten von Samuel werden bei der Feier mit dabei sein – ein ganz besonderer Mensch für die ehemalige GZSZ-Darstellerin kommt auch mit in die Alpenrepublik: "Das Einzige, was dieses Jahr neu sein wird, ist, dass meine Mutter auch mit dabei sein wird."

Na, da kann das Weihnachtsfest für Sila doch nur perfekt werden – und vielleicht fallen ja pünktlich zum Fest tatsächlich ein paar Schneeflöckchen vom Himmel.

Hier im Clip könnt ihr außerdem noch mehr zu Silas Nachwuchsplänen erfahren.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger

Matt Summer Sila Sahin beim "Mon Chéri Barbara Tag" 2016 in München

Schultz-Coulon/WENN.com Sila Sahin bei der "Holiday on Ice"-Gala in Hamburg



