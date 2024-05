So lernte Sila Sahin ihren Mann Samuel Radlinger kennen!

Sila Sahin (38) und ihr Samuel Radlinger (31) gehen bereits seit neun Jahren gemeinsam durch das Leben – sieben davon als Ehepaar. Dabei lernten die beiden sich 2015 über Social Media kennen, wie die GZSZ-Schauspielerin in einem Interview mit Bild verriet: "Instagram hat mir damals ein Video von einem singenden Typen mit einer Gitarre angezeigt. Er hat ein Lied von Milow (42) gesungen. Ich dachte so: 'Oh, wie schön! Das like ich mal'." Nachdem Samuel sie angeschrieben hatte, starteten sie eine Konversation auf der Plattform.

Sila entdeckte allerdings schnell auf seinem Profil, dass Samuel Profifußballer ist. Für den Serienstar ein No-Go, wie sie im Interview offenbarte: "Ich habe ihn dann sofort blockiert. Nach meiner Trennung von Ilkay Gündogan (33) wollte ich damals von Fußballern nichts mehr wissen. Aber Sammy hat trotzdem nicht aufgegeben und mich unter einem neuen Instagram-Profil wieder kontaktiert." Nachdem sie Samuel aber noch eine Chance gegeben hatte, kam es zu einem Treffen, das fast nicht stattgefunden hätte, wie sie verriet: "Später kam aber raus, dass Sammy selbst sich nicht getraut hatte, nach einem Date mit mir zu fragen. Es war sein damaliger Mitbewohner Gianluca, der die Nachricht an mich zu Ende getippt und abgeschickt hat.“

Seit 2015 ist das Paar verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne. Doch Sila und der Fußballer führen eine Fernbeziehung – während Samuel für einen österreichischen Club spielt, steht die Schauspielerin für Alles was zählt in Köln vor der Kamera. Für die Zweifachmama kein Problem, wie sie in einem vorherigen Interview gegenüber Bild äußerte: "Wir daten uns jetzt wieder! Letztens hatten wir einen richtig schönen Tag. Da hatte ich Geburtstag und mein Mann und ich hatten eine Date Night." Sie nehmen die Zeit intensiver wahr und wertschätzen sie umso mehr.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger im Mai 2022 in Italien

Instagram / diesilasahin Sila und Samuel Sahin-Radlinger mit ihren Söhnen Elija und Noah

