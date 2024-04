In diesen GZSZ-Kollegen war Sila Sahin damals verliebt!

Sila Sahin (38) blickt gern auf ihre Zeit bei GZSZ zurück. In der beliebten Vorabendserie hatte sie einige Jahre die Rolle Ayla gespielt. 2014 kehrte sie der Soap jedoch den Rücken – die guten Erinnerungen bleiben trotzdem. Im Interview mit RTL plaudert sie nun ein Geheimnis aus. Sila hatte sich damals in einen ihrer Kollegen verliebt. "Meine erste Szene war mit Susan Sideropoulos (43) als Verena und Daniel Fehlow (49). Seine Rolle Leon saß im Rollstuhl und ich musste ihn behandeln, was mir sehr schwerfiel, weil ich damals als Fan und Zuschauerin von GZSZ auch eigentlich ein bisschen in Daniel verknallt war – jetzt ist die Katze aus dem Sack."

Die Dreharbeiten mit ihrem damaligen Idol seien für die heute 38-Jährige total aufregend gewesen. "Er war schon ein sehr lustiger Kollege und machte den einen oder anderen Witz – auch über mich – und so war ich auch super aufgeregt, weil die Serienstars plötzlich meine Kollegen waren." Diese Erfahrung bezeichnet Sila als "krass".

Im August 2023 stand die Frau von Samuel Radlinger (31) erstmals für Alles was zählt vor der Kamera. Dort spielt sie die Influencerin Miray Öztürk. Vier Monate später war für die Schauspielerin allerdings schon wieder Schluss. Vor wenigen Wochen sorgte der Sender dann für eine Überraschung: Sila kehrt zur Daily zurück. "Ich liebe es, am Set zu arbeiten. Ich verstehe mich hervorragend mit meinen Kollegen", verriet sie gegenüber RTL und fügte hinzu: "Mit AWZ verbinde ich tolle Erinnerungen und schöne Momente."

Instagram / daniel_fehlow Daniel Fehlow, Schauspieler

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Matthias Brüggenolte, Schauspieler

