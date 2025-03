Heimlicher Traum: Sila Sahins Mama war gegen Schauspielerei

Sila Sahin (39) ist heute wohl kaum aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Die Schauspielerin ist seit 2023 ein fester Bestandteil von Alles was zählt und spielte zuvor unter anderem fünf Jahre bei GZSZ mit. Doch wenn es früher nach ihrer Mutter gegangen wäre, hätte Sila diesen Weg niemals eingeschlagen. Wie sie in einem Interview mit Bild erzählt, befürchtete ihre Mama, dass sie nicht von der Schauspielerei leben könne. "Ihre größte Angst war, dass ich nicht genügend Geld verdienen könnte, um mein Leben zu finanzieren. Mein Vater arbeitet als Schauspieler. [...] Meine Mutter bekam durch meinen Vater mit, wie schwierig es ist, als Schauspieler Erfolg zu haben", erinnert der Serienstar sich. Ihren Papa habe Sila aber immer bewundert – er sei der Grund, warum sie Schauspielerin wurde.

Die Ausbildung an einer Berliner Schauspielschule musste Sila also zunächst im Geheimen neben ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin machen. "Ich hatte meine eigene Kabine in einer physiotherapeutischen Praxis und feste Kunden. Von meinem Gehalt finanzierte ich heimlich die Schauspielschule Charlottenburg und nahm nebenbei noch Ballett- und Gesangsunterricht. Ich wollte es unbedingt schaffen", erklärt sie. Ewig konnte die 39-Jährige ihre Ausbildung aber nicht verstecken. Als ihre Mama es herausfand, sei sie erst einmal böse gewesen: "Dann verstand sie, dass ich meinen Traum leben möchte." Dabei hatte Silas Mama auch immer nur den Wunsch, dass ihre Tochter erfolgreich genug sein wird, um "von einem Mann unabhängig" zu sein.

Das hat Sila sicherlich heute erreicht. Bei ihrer Mutter habe sie sich für die Unterstützung schon mit ihrem ersten Gehalt von einem Schauspieljob bedankt: "Von meiner ersten Gage habe ich meine Mama in den Urlaub eingeladen." Die Filmografie der zweifachen Mutter kann sich mittlerweile redlich sehen lassen. Neben "Alles was zählt" und GZSZ spielte sie auch schon in Alarm für Cobra 11, Verbotene Liebe, Nachtschwestern und Lindenstraße mit. Ihr privates Glück fand Sila mit Fußballer Samuel Radlinger (32). Ihre Liebe begann mit einem Like auf Instagram, wie sie vergangenes Jahr in einem Interview erzählte: "Instagram hat mir damals ein Video von einem singenden Typen mit einer Gitarre angezeigt. Er hat ein Lied von Milow (43) gesungen." Samuel habe sie dann angeschrieben und die Liebesgeschichte nahm ihren Lauf.

RTL / Julia Feldhagen Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

