Sila Sahin spricht über ihre Ex-Beziehung mit Ilkay Gündoğan

Die Schauspielerin Sila Sahin (39) ist seit 2016 glücklich mit dem österreichischen Fußballspieler Samuel Radlinger (32) verheiratet. Doch auf ihren Traumprinzen musste die GZSZ-Bekanntheit einige Jahre warten. Zuvor war sie rund zwei Jahre mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan (34) zusammen. Über ihre Ex-Beziehung spricht sie im "May Way"-Bild-Podcast nun überraschend offen. Sie erzählt, dass sie Ilkay im Netz kennengelernt hat und erst gar nicht auf seine Avancen eingegangen ist: "Er hatte mich immer wieder über Facebook angeschrieben, und irgendwann habe ich dann geantwortet."

Die Beziehung lief anfangs toll und Sila hatte zahlreiche Schmetterlinge im Bauch. Doch als diese mit der Zeit abgeklungen sind, haben sie beide gemerkt, dass sie nicht so gut zusammenpassen und ihre Interessen auseinandergehen. Nach der Trennung fiel die Schauspielerin in ein Loch: "[Ich war] so traurig, und ich habe gedacht: 'Ich will nie wieder einen Mann lieben!' Ich hatte die Hoffnung tatsächlich aufgegeben." Trotz des Herzschmerzes blickt Sila positiv auf die Beziehung zu dem Profikicker zurück: "Diese Beziehung hatte ihre Daseinsberechtigung, und ich möchte im Nachhinein nichts schlechtreden."

Obwohl die 39-Jährige dachte, dass sie nie wieder einen Mann lieben wird, konnte Samuel sie vom Gegenteil überzeugen. Auch ihn hat die gebürtige Berlinerin im Netz kennengelernt: "Instagram hat mir in meinem traurigsten Moment Samy geschickt." Heute findet Sila, dass alles genauso gekommen ist, wie es kommen sollte. "Ich musste diese Erfahrung machen, um einen Mann wie Samy wertzuschätzen. Er hat Nägel mit Köpfen gemacht und sagte von Anfang an ganz klar, dass er heiraten und Kinder haben will", schwärmt Sila von ihrem heutigen Ehemann.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin in Rotorua im März 2025

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

