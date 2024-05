"Alles was zählt"-Rückkehr: Sila Sahin bekommt Brechanfall

Sila Sahin (38) ist wieder zurück bei Alles was zählt. Die Schauspielerin, die in der beliebten Serie die Rolle der Influencerin Miray Öztürk verkörpert, feierte vor Kurzem ihr Comeback am Set – doch die Rückkehr war "anders als gedacht"! Im Bild-Interview plaudert sie aus: "Am ersten Drehtag musste ich mich nämlich am Set übergeben." Eine Frühstücksszene, die sie in diesem Moment spielen musste, habe ihr wohl ziemlich auf den Magen geschlagen: "Ich hatte so früh morgens nichts gegessen und musste dann während einer Szene eine Joghurt-Bowl essen. [...] Die Szene wurde mehrfach wiederholt und ich musste mir immer ganz viel von dem Joghurt reinlöffeln. Er war nur leider nicht gesüßt und hat auch nicht wirklich geschmeckt."

Plötzlich habe sie gemerkt, dass ihr schlecht wurde und sie "einen schlimmen Würgereiz" bekommt. Letztendlich blieb ihr nur die Möglichkeit, "in der Szene neben den Tisch zu spucken", gibt sie zu. Weiter dramatisch war dieser Moment allerdings nicht – ganz im Gegenteil: "Ich habe danach lachend meinen Kollegen zugerufen: 'Entschuldigung! Mir ist alles auf einmal hochgekommen!' Dann habe ich einen schlimmen Lachkrampf bekommen und meine Kollegen auch." Allesamt sollen sie daraufhin im Chor mit einem belustigten "Willkommen zurück!" empfangen haben. Zuletzt gibt die Beauty "Entwarnung": Schwanger sei sie nicht. Es liege wohl einfach daran, dass sie bis heute noch immer etwas aufgeregt sei.

Abseits ihres Lebens als erfolgreiche Serien-Darstellerin ist Sila liebende Ehefrau und Mutter. Sie und ihr Partner Samuel Radlinger (31) hatten sich 2016 das Jawort gegeben und nur wenige Jahre später begrüßte das Paar gemeinsamen Nachwuchs. Um den Alltag mit zwei Kindern und ihrem Job in Köln zu wuppen, greift ihr gern mal ihre Mama unter die Arme, wie sie zuvor gegenüber Bild verriet. "Meine Mutter ist zum Glück auf all den Reisen mit dabei. Sie hat uns nie alleine gelassen. Ohne die Hilfe meiner Mutter würde unser Familienleben nicht funktionieren", schwärmte Sila von ihrem Elternteil.

RTL Sila Sahin in einer "Alles was zählt"-Szene

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrer Muttter

