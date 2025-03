Dreh in Neuseeland: Sila Sahin spielt beim Traumschiff mit

Eine aufregende Zeit für Sila Sahin (39): Die Schauspielerin befindet sich aktuell am anderen Ende der Welt in Neuseeland und dreht dort für Das Traumschiff! Im Gespräch mit Bild schwärmt die Alles was zählt-Bekanntheit: "Die Menschen sind alle sehr freundlich hier." Ihre freie Zeit neben dem Dreh habe sie ordentlich ausgekostet und viel Neues entdeckt: Sie sei in Coromandel, auf dem Mount Eden und bei einigen Stränden gewesen. Auch das Hobbiton-Filmset habe sie sich nicht entgehen lassen.

Mit ihren "Das Traumschiff"-Kollegen habe die 39-Jährige auch eine tolle Zeit. "Das Team ist großartig, meine Schauspielkollegen und ich verstehen uns super, es herrscht eine tolle Harmonie am Set", betont sie. Nur eine Sache mache ihr zu schaffen: Sila fehlen ihre beiden Söhne total! Am liebsten hätte die TV-Bekanntheit ihre Kids mitgebracht, doch aufgrund der Schule sei dies nicht möglich gewesen. Ihr Mann Samuel Radlinger (32) und ihre Mutter kümmern sich bestens um die beiden Jungs und sie telefoniere zweimal täglich mit ihnen: "Ich habe schon einige Souvenirs und kleine Geschenke für sie besorgt und freue mich so sehr darauf, sie bald wieder in meine Arme zu schließen."

Nächster Stopp für Sila und den Rest der "Traumschiff"-Crew soll laut der Zeitung Bali sein. Welche Rolle sie in der ZDF-Kult-Reihe übernimmt, ist noch unklar, fest steht aber, dass sie von einigen bekannten Gesichtern unterstützt wird. So wird Florian Silbereisen (43) wieder in die Rolle des Kapitäns Max Parger schlüpfen und außerdem seien laut Informationen des Blatts Susanna Simon, Matthias Komm, Luna Baptiste, Frédéric Brossier sowie Marek Erhardt (55) beim Abenteuer am anderen Ende der Welt dabei. Collien Ulmen-Fernandes (43) ist obendrein wieder als Ärztin an Bord.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin in Rotorua im März 2025

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

