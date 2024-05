So wild war Sila Sahins erster "Alles was zählt"-Drehtag!

Sila Sahin (38) ist zurück am Set von Alles was zählt. Allerdings verlief der erste Drehtag anders als gedacht. "Ich hatte so früh morgens nichts gegessen und musste dann während einer Szene eine Joghurt-Bowl essen. [...] Die Szene wurde mehrfach wiederholt und ich musste mir immer ganz viel von dem Joghurt reinlöffeln. Er war nur leider nicht gesüßt und hat auch nicht wirklich geschmeckt", erzählte die Schauspielerin im Bild-Interview. Die zweifache Mutter bekam einen "schlimmen Würgereiz" und musste sich neben dem Tisch übergeben.



