Bald ist es endlich soweit: Am 16. März 2017 erscheint die heiß ersehnte Disney-Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest". Der erste Trailer verspricht bereits im Vorfeld eine zauberhafte Fantasy-Romanze. Nun folgte ein erster musikalischer Vorgeschmack – mit der singenden Emma Watson (26).

Die Hauptrollen des Films übernehmen Dan Stevens (34) als das Biest und Emma Watson schlüpft in die Rolle der schönen Belle. Dass sie nicht nur optisch die perfekte Besetzung für die Liebesgeschichte ist, beweist nun der Musikausschnitt, der derzeit im Netz kursiert. Gefühlvoll schmettert sie Alan Menkens berühmten "Beauty and the Beast"-Song. Wie gefällt euch die Kostprobe der singenden Schauspielerin? Stimmt in unserer angehängten Umfrage darüber ab.

Neben Emma und Dan haben die Produzenten des Disney-Märchens auch in weiteren Rollen auf einen prominenten Cast gesetzt: Luke Evans (37) spielt den attraktiven Jäger Gaston, der unbedingt Belle zur Frau nehmen möchte. Immer an seiner Seite: Der tollpatschige LeFo, der von Josh Gad (35) verkörpert wird. Emma Thompson ist als Teekanne Madame Pottine in der Verfilmung zu sehen. Auch Herr der Ringe-Star Ian McKellen (77) wurde als Cogsworth, der loyale Diener des Biests, der sich in eine Uhr verwandelt, verpflichtet. Kevin Kline (69) mimt Belles Vater Maurice und Ewan McGregor (45) wurde als äußerst charmanter Dreiarmleuchter Lumière, der vor seiner Verwandlung als Koch und Diener im Schloss angestellt war, besetzt.

GERARD JULIEN / Getty Images Emma Watson beim Photocall von "Regression" in Madrid

2016 Disney Enterprises inc. All Rights Reserved. "Die Schöne und das Biest": Dan Stevens als Biest und Emma Watson als Belle

Laurie Sparham / 2016 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. "Die Schöne und das Biest": Kevin Kline als Maurice und Emma Watson als Belle

Wie gefällt euch Emma Watsons "Beauty and the Beast"-Version? 522 Stimmen 481 Einfach nur bezaubernd! 41 Mir gefällt das Original von Angela Lansbury besser!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de