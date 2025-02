Emma Watson wurde in dieser "Harry Potter"-Kultszene ersetzt

Emma Watson (34) stand für eine ihrer emotionalsten Szenen in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" gar nicht selbst vor der Kamera. In der Szene, in der Hermine Granger sich durch einen Fehler beim Vielsafttrank in eine Katze verwandelt, schlüpfte das Body-Double der Schauspielerin, Flick Miles, in das berühmte Katzenkostüm. Der Grund: Emma reagierte allergisch auf den Kleber, der für das Kostüm verwendet wurde, wie Flick gegenüber The Independent verriet. Die Aufnahmen entstanden deshalb ohne die eigentliche Hauptdarstellerin.

Während der Dreharbeiten zu den frühen Harry Potter-Filmen war der Einsatz von Doubles keine Seltenheit. Da Emma und ihre jungen Kollegen damals unter 16 Jahre alt waren, durften sie nur begrenzt am Set arbeiten. Deshalb übernahmen Body-Doubles wie Flick kleinere Szenen, zum Beispiel Aufnahmen aus der Ferne oder von hinten. Flick, die in mehreren Filmen als Double für Emma arbeitete, hat diese Anekdote erst Jahre später öffentlich gemacht und dabei betont, wie wichtig diese Arbeit hinter den Kulissen gewesen sei, um solche Momente möglich zu machen.

Emma selbst hat sich seit ihrem Durchbruch mit der "Harry Potter"-Reihe zu einer vielseitigen Schauspielerin und Aktivistin entwickelt. Neben ihren Filmprojekten machte sie sich in den letzten Jahren vor allem durch ihr Engagement für Frauenrechte und Nachhaltigkeit einen Namen.Mittlerweile konzentriert sie sich auch viel auf persönliche Projekte. Ihre Fans erinnern sich jedoch weiterhin an ikonische Szenen wie die Verwandlung Hermines, die auch ohne ihren direkten Einsatz vor der Kamera unvergesslich bleibt.

Emma Watson in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton im November 2010 in New York City

