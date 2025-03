Emma Watson: Doktortitel in Oxford statt Hollywood-Ruhm

Emma Watson (34), bekannt aus den Harry Potter-Filmen, hat sich vor sechs Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen und konzentriert sich seitdem auf ihre akademische Laufbahn. Wie Oxford Mail berichtete, verfolgt die Schauspielerin nun das Ziel, an der Universität von Oxford einen Doktortitel in Philosophie zu erlangen. Emma wurde mehrfach in der britischen Stadt gesichtet, wo sie sich in das Studentenleben integriert haben soll. "Sie passt gut zu den anderen Studierenden, sie liebt Oxford und hat sich dort ein glückliches Leben aufgebaut", berichtet eine Quelle. In Cafés liest sie Bücher und genießt Zeit mit ihrem Freund, während sie soziale Veranstaltungen besucht. Schon 2023 schloss sie dort erfolgreich einen Master in Kreativem Schreiben ab.

Der Rückzug aus der Filmbranche war für Emma eine bewusste Entscheidung, wie sie 2023 gegenüber der Financial Times erklärte. Ihre letzten Rollen in "Die Schöne und das Biest" und "Little Women" hätten sie unzufrieden gemacht. "Ich fühlte mich wie in einem Käfig", sagte sie damals, weshalb sie sich für Projekte engagieren wollte, hinter denen sie voll stehen kann. Dennoch blieb sie nicht völlig abwesend: Als Gesicht der Modemarke Prada und in Werbespots zeigte sie weiterhin Präsenz. Ein angekündigtes Filmprojekt liegt jedoch seither auf Eis.

Die Verbindung zu Oxford hat für Emma eine besondere Bedeutung. Dort besuchte sie schon in ihrer Kindheit eine Schauspielschule und später die private Headington School. Nach ihrem internationalen Durchbruch als Hermine Granger in "Harry Potter" begann sie ein Studium der Englischen Literatur an der Brown University in den USA und schloss später in Oxford an. Das Lernen scheint für die Schauspielerin eine tiefe Leidenschaft zu sein – eine Eigenschaft, die sie mit ihrer bekanntesten Filmrolle teilt. Diese Parallele entgeht auch ihren Fans nicht, die ihre akademischen Erfolge neugierig verfolgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Watson, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe und Emma Watson bei der Premiere von "Harry Potter und der Feuerkelch"

Anzeige Anzeige