Diesen Oxford-Studenten soll Emma Watson daten

Romantische Neuigkeiten von Emma Watson (35): Die Schauspielerin, die derzeit an der renommierten Oxford-Universität studiert, wurde bereits im vergangenen Sommer von Fotografen des E! und US-Magazine abgelichtet – während sie Kieran Brown, einen Mitstudenten, küsste. Kieran soll an einem Doktortitel in Literatur und Wirtschaft des 19. Jahrhunderts arbeiten, Emma konzentriert sich auf ihren Master in Kreativem Schreiben. Offizielle Kommentare zu einer möglichen Beziehung gibt es bisher nicht, doch ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Sie wirkt sehr verliebt."

Die beiden wurden nicht nur einmal zusammen gesehen: Nur wenige Tage nach dem abgelichteten Kuss wurde das Paar erneut bei einem Date in einer Gail's Bäckerei in der Nähe der Universität abgelichtet. Augenzeugen berichteten der Daily Mail, dass die Chemie zwischen Emma und Kieran deutlich spürbar war. Ein Augenzeuge erzählte damals: "Sie unterhielten sich in der Warteschlange und schienen eine wirklich gute Zeit miteinander zu haben." Seit Mai 2023, als ihre Trennung von Brandon Green, dem Sohn des Modemagnaten Philip Green, bekannt wurde, hatte Emma kein neues Liebesglück öffentlich gemacht.

Emma selbst hält sich bei ihrem Privatleben sehr bedeckt. Bereits in einem früheren Interview mit der British Vogue betonte die Schauspielerin, dass sie ihre Romanzen lieber außerhalb der Öffentlichkeit pflegt und sich künftig eher auf ihr persönliches Wachstum konzentrieren wolle. "Die Entscheidung, zurückzugehen und zu schreiben und zu studieren und hinter die Kamera zu gehen, war für mich erschreckend, weil ich das noch nie zuvor getan hatte", sagte sie zu ihrem Neustart an der Uni.

Getty Images Emma Watson, September 2023

Disney Emma Watson als Belle in "Die Schöne und das Biest" 2017

