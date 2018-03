Jetzt ist es offiziell! Gina-Lisa Lohfink (30) zieht am 13. Januar ins Dschungelcamp! Das It-Girl ist eine von zwölf Kandidaten, die Deutschland für knapp 14 Tage den Rücken kehren wird, um im australischen Dschungel ihr wahres Gesicht zu zeigen. Die einstige Platinblondine geht die neue Herausforderung selbstbewusst an und hat auch schon ein großes Ziel.

"Wenn man bei so einer Show mitmacht, dann sollte man es auch richtig gescheit machen und natürlich den Sieg nach Hause bringen", so das Model gegenüber RTL. Gina-Lisa Lohfink möchte also nicht nur Teil der Show sein, sondern auch am Ende die Krone ergattern. Doch ein wenig Bammel hat die 30-Jährige trotzdem: "Ich habe früher immer gesagt, dass ich niemals in den Dschungel gehen könnte, weil ich die Prüfungen nicht schaffen würde. Ich habe zwar riesengroßen Respekt vor den Aufgaben, aber da muss ich jetzt durch."

Nach ihrem turbulenten Jahr 2016 möchte sie den Zuschauern beweisen, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Ob ihr das gelingt? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im Special bei RTL.de.

RTL / Stempell/Skowski Die Teilnehmer von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" 2017

RTL / Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink, It-Girl

Splash News Ex-GNTM-Model Gina-Lisa Lohfink

Glaubt ihr, dass Gina-Lisa Lohfink bei den Zuschauern gut ankommt? 260 Stimmen 88 Klar, sie hat ein großes Herz und das werden die Fans auch merken. 172 Nein, sie wird es schwer haben und mit Sicherheit von Prüfung zu Prüfung geschickt!



