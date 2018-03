Jim Parsons (43) zeigt sich seinen Fans ausnahmsweise einmal nicht im Kreise seiner The Big Bang Theory-Kollegen oder an der Seite seines Liebsten Todd Spiewak, der "Sheldon Cooper"-Darsteller nimmt Fans und Follower mit zum Neujahrs-Workout. Dort überrascht der schlanke und hochgewachsene Schauspieler mit einer gehörigen Portion Muskelkraft. Dass er es nämlich mit dem Gewicht zweier ausgewachsener Gorillas aufnehmen kann, hätte wohl kaum einer erwartet.

Wenn man “Sheldon Coopers” klägliche Basketball-Versuche oder seinen Treppensturz beim Joggen mit Penny in Erinnerung hat, beeindrucken einen die sportlichen Fertigkeiten seines Darstellers Jim Parsons schon ein bisschen. Der preisgekrönte Schauspieler schiebt in einem neuen Instagram-Clip einen Gewichtsschlitten mitsamt Personal Trainer obendrauf durch seinen Stamm-Fitnessclub. Gesamtgewicht: Knapp 330 Kilogramm! Zum Vergleich: So viel können auch schon mal ein ausgewachsener Gorilla und sein Weibchen auf die Waage bringen.

Serien-Kollegin Kaley Cuoco (31) ist ebenfalls eine absolute Sportskanone, doch bei ihrem Aussehen spielt nicht nur die harte Arbeit im Fitnessstudio eine große Rolle. Mehr dazu im Video.

