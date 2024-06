Wäre Jim Parsons für ein "The Big Bang Theory"-Sequel offen?

Rund zwölf Jahre lang verkörperte Jim Parsons (51) bei The Big Bang Theory den kultigen Nerd Sheldon Cooper. Seit die Serie 2019 ihr Ende fand, wird über eine mögliche Fortsetzung spekuliert. Doch würde der Sheldon-Darsteller es jemals in Betracht ziehen, wieder in seine ulkige Rolle zu schlüpfen? Im Interview mit E! News hat er eine klare Antwort auf die Frage, was es dafür bräuchte: "Reinkarnation. Im nächsten Leben." Ein Sequel der Erfolgsserie scheint für den Schauspieler wohl nicht zur Debatte zu stehen. Dann schlägt er jedoch einen etwas versöhnlicheren Tonfall an. "Sage niemals nie zu irgendetwas. Das Leben ist lang, so Gott will, aber ich glaube nicht", macht Jim deutlich.

Ein Spin-off der beliebten Serie gibt es bereits, nämlich das Prequel "Young Sheldon", welches nach sieben Staffeln nun sein Ende gefunden hat. In der Show spielt Iain Armitage (15) die junge Variante des kultigen Charakters. Für das Finale tauchte auch der erwachsene Sheldon, gespielt von Jim, für einen Moment auf – eine besondere Erfahrung für den "Hidden Figures"-Darsteller. "Das Gefühl ist irgendwie seltsam. Es ist jetzt schon das zweite Mal, denn als wir 'The Big Bang Theory' beendeten, fühlte es sich auch so ähnlich an. Man dreht diese letzte Folge und das Kapitel ist für einen abgeschlossen. Und dann, ein paar Monate später, ist es für den Rest der Welt zu Ende und es ist ein sehr seltsames Gefühl, wenn man damit wieder so überflutet wird", erklärt Jim.

Die Hit-Serie brachte dem Cast um Jim, Johnny Galecki (49), Kaley Cuoco (38), Kunal Nayyar (43), Simon Helberg (43), Mayim Bialik (48) und Melissa Rauch (43) weltweiten Ruhm ein. Doch noch ein weiterer Hollywoodstar hätte eigentlich eine Rolle bekommen sollen: keine Geringere als Sandra Bullock (59)! Aufgrund von Terminschwierigkeiten war aus diesem Plan allerdings nichts geworden.

Jim Parsons und Iain Armitage bei den Emmy Awards 2017

Der Cast von "The Big Bang Theory"

