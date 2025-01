Katie Holmes feiert ihren letzten Tag am Broadway

Katie Holmes (46) verabschiedete sich mit einem emotionalen Post von ihrer Broadway-Zeit in "Our Town". Am Donnerstag teilte Katie auf Instagram ein inniges Foto mit ihrem Co-Star Jim Parsons (51), der mit einem schwarzen Hut kaum wiederzuerkennen ist. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb sie: "Ich bin so dankbar für diese wunderbaren Seelen, die Thorntons Worte weiterhin zum Leben erwecken. Ich liebe dich, Jim Parsons." Die Fans waren begeistert, die "ikonischen" Stars aus zwei der beliebtesten TV-Serien – Dawson's Creek und The Big Bang Theory – gemeinsam zu sehen.

Die Broadway-Produktion des Pulitzer-Preis-prämierten Stücks von Thornton Wilder feierte im Oktober nach Voraufführungen im September Premiere. Neben Katie, die Mrs. Webb spielt, und Jim, der als Erzähler auftritt, gehören auch Stars wie Zoey Deutch (30) und Richard Thomas zum Ensemble. Für Katie war die Zeit auf der Bühne in New York besonders bedeutsam – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ihre Tochter Suri Cruise (18), die seit Herbst als Studentin in Pennsylvania lebt, überraschte sie laut Daily Mail während der Feiertage und schaute sich die Aufführung an. Mutter und Tochter genossen anschließend ihre gemeinsame Zeit, die durch Suris Umzug seltener geworden ist.

Die stolze Mutter spricht regelmäßig über die enge Verbindung zu ihrer Tochter. Seit ihrer Scheidung von Tom Cruise (62) im Jahr 2012 kümmert sich Katie allein um Suri. Gegenüber Town & Country betonte sie, wie stolz sie auf ihre Tochter ist. "Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin wirklich stolz und glücklich", sagte sie über Suris Auszug.

Instagram / katieholmes Jim Parsons und Katie Holmes auf dem Broadway

MEGA Suri Cruise

