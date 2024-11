Darum trägt Schauspieler Jim Parsons jetzt einen Vollbart

Jim Parsons (51) präsentiert einen neuen Look. Jahrelang kannte man den The Big Bang Theory-Darsteller nur mit einem glattrasierten Gesicht. Auf dem Red Carpet der CFDA Fashion Awards überrascht der Schauspieler seine Fans nun mit einem Rauschebart. Im Gespräch mit ET verrät er: "Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hatte ein Gespräch mit meinem Friseur. Ich sagte: 'Du hast immer einen Bart', und er sagte: 'Ich habe halt ein schwaches Kinn.'" Daraufhin habe er selbst ausprobieren wollen, ob ein Bart seinem Gesicht schmeicheln könnte.

Mit dem Bart tritt der Schauspieler momentan auch in dem Broadway-Stück "Our Town" auf. An der Seite von Katie Holmes (45) und Zoey Deutch (29) verkörpert Jim den Erzähler. "Es war eine unglaubliche Erfahrung. [...] Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie an einem schöneren Stück gearbeitet", schwärmte der Hollywoodstar vor wenigen Wochen zu Gast bei "Today". Auch mit seinen Kollegen verstehe sich der 51-Jährige fantastisch: "Wir sind wirklich eine eingeschworene Gruppe geworden, die sich anfühlt wie eine echte Gemeinschaft."

Durch seine Zeit bei "The Big Bang Theory" hat Jim bis heute eine große Fangemeinschaft. Im Mai überraschte er die Zuschauer mit einem Gastauftritt in der letzten Episode des Spin-offs Young Sheldon. Ein Bild, das Us Weekly zur Verfügung steht, zeigt ihn gemeinsam mit Mayim Bialik (48) am Set der Show. Das Foto beruhigte die Fans, denn es zeigt, dass die Serienfiguren Sheldon Cooper und Amy Farrah Fowler auch in der Zukunft noch glücklich verheiratet sind.

Getty Images Jim Parsons und Zoey Deutch in "Our Town"

Getty Images Jim Parsons und Mayim Bialik, Januar 2013

