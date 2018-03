Die Babykugel wächst und wächst: Ende März erwartet Schauspielerin Isabell Horn (33) gemeinsam mit ihrem Freund Jens Ackermann ihr erstes Kind. Doch bereits jetzt denken die werdenden Eltern über weiteren Familienzuwachs nach, wie Isabell gegenüber Promiflash verriet.

Nicht mehr lange und der ehemalige GZSZ-Star kann seine Tochter in den Armen halten. Doch wer denkt, dass dann eine Baby-Pause bei der sympathischen YouTuberin stattfindet, der irrt. Auf der "Winnetou"-Premiere in Berlin macht Isabell deutlich, dass nach Kind Nummer eins auf jeden Fall noch ein zweites folgen wird: "Am schönsten wäre Junge und Mädchen. So zwei Kinder, das wäre ideal. Wir fangen jetzt erst einmal mit einem an und dann arbeiten wir uns vor." Ihre Tochter wird sich mit Sicherheit über ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen freuen.

Welchen Namen Isabells erstes Kind bekommt, das wissen sie und ihr Liebster selbst noch nicht. "Wir sind beim Namen noch ein bisschen am überlegen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir haben zwar die gleichen Favoriten, aber haben uns noch nicht auf einen speziell festgelegt." Doch stressen lässt sich die 32-Jährige davon nicht. Ganz im Gegenteil: "Vielleicht bekommt das Baby seinen Namen auch ganz spontan. Nach der Geburt, wenn wir es dann sehen." Ganz schön entspannt, die werdende Mutter.

AEDT/WENN.com Isabell Horn mit ihrem Freund Jens Ackermann beim "Bunte New Faces Award Style" in Berlin

AEDT/WENN.com Isabell Horn auf der "Winnetou – eine neue Welt"-Premiere in Berlin

Ralf Succo/WENN.com Isabell Horn auf der "Plötzlich Papa"-Premiere in Berlin



