Mit 17 Jahren gehören Roman und Heiko Lochmann zu den berühmtesten YouTubern Deutschlands. Mittlerweile haben sie auch in der Musikszene Fuß gefasst und begeistern Tausende Fans mit ihren Songs. Unter ihren Anhängern befinden sich natürlich vor allem junge Mädels, die alles dafür tun würden, einmal mit einem der Lochi-Twins zusammen zu sein. Was es dazu braucht, haben die beiden Teenager Promiflash jetzt offenbart.

Mit einem Groupie zusammenkommen – ginge das für die Lochis überhaupt? Unmöglich ist es jedenfalls nicht, wie sie im Interview mit Promiflash erklärten: "Also, ich glaube generell eine Beziehung oder generell Liebe mit Fans darf man nicht ausschließen, weil Mensch ist Mensch. Was nicht gehen würde, ist, glaube ich, wenn diejenige das Fantum, also das 'Lochinator'-mäßige, groß in den Vordergrund stellen würde. Wenn sie beim ersten Date jetzt mit einem Merchandise und mit unserer CD ankommt, das ist natürlich schon ein bisschen strange", betonte Heiko (17).

Außerdem wollen die Zwei in solchen Momenten als normale Menschen angesehen werden und nicht als berühmte Personen, wie Roman (17) weiter verdeutlichte. "Vor allem im privaten Sektor sind wir Heiko und Roman und nicht immer 'Die Lochis'", machte sein Zwillingsbruder in diesem Zusammenhang deutlich.

Welche Mega-Überraschung es für die Lochis bei ihrem Konzert in Berlin gab, seht ihr im folgenden Clip.

Action Press / Coldrey, James "Die Lochis" bei der 68. Bambi-Verleihung in Berlin

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann, YouTube-Star

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann



