Es scheint, als wäre das Trennungsdrama um Sarah Lombardi (24) und Pietro Lombardi (24) eine "Never-Ending-Story". Erst am Wochenende enthüllte Promiflash, dass die Sängerin tatsächlich fest mit ihrer einstigen Affäre Michal zusammen ist – offenbar wollen die beiden sogar schon bald zusammenziehen. Das hat auch Konsequenzen für Pietro – und vor allem für sein Söhnchen Alessio (1)!

Der kleine Lombardi-Spross wird bald zwangsläufig viel Zeit mit Michal verbringen, der nun auch ganz offiziell Sarahs neuer Partner ist. Auch Pietro ist das klar. Gegenüber Promiflash hat er jetzt zum Zusammenziehen von Sarah und Michal gesagt: "Es ist ja nicht vermeidbar. [...] Solange Alessio weiß, dass ich der Papa bin, ist alles okay. Und das weiß er." Dennoch kann sich der DSDS-Sieger von 2011 eine Kampfansage an den neuen Mann an Sarahs Seite nicht verkneifen. Im Interview mit RTL fügte er nämlich hinzu: "Solange er ihn gut behandelt, wenn er mit Alessio ist, ist es gut. Behandelt er ihn schlecht, hat er ein großes Problem."

Wie Pietro noch auf die neuesten Paar-Bilder von Sarah und Michal reagiert hat, könnt ihr euch im folgenden Video genauer ansehen:

Promiflash Sarah Lombardi und Michal T. im Disneyland in Paris

Dominik Bindl/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi beim "TV Total"-Turmspringen

Facebook / Pietro Lombardi Pietro, Alessio und Sarah Lombardi 2016



