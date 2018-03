Pietro Lombardi (24) in Gesangslaune. Heute Abend ist es so weit. Der Ex-DSDS-Gewinner wird live bei stern TV vor einem Millionenpublikum auftreten. Dort präsentiert er unter anderem seinen neuen Song "Mein Herz". Und auch über seine Noch-Ehefrau Sarah (24) wird er vielleicht das ein oder andere Wort verlieren. Vorher gab es zur Einstimmung aber noch etwas für seine Fans auf die Ohren – auch wenn eine entscheidende Sache fehlte!

Auf Facebook veröffentlichte er ein neues Video seiner Gesangskünste. Er kündigte an, Enrique Iglesias (41)' Megahit "Hero" vorher noch nie gesungen zu haben. Den Text beherrschte er schon mal nicht so gut. Aber das versuchte er dann durch Leidenschaft auszugleichen. Eine Sache fehlte dabei aber dennoch. Pietro ließ den Refrain weg. Kurz davor war das Video nämlich zu Ende. War diese Herausforderung etwa eine Nummer zu groß für ihn? In den Kommentaren kündigte er dann aber eine Fortsetzung an.

Was haltet ihr von Pietros Gesangskünsten? Stimmt im Voting ab. Seinen Auftritt gibt es heute um 22:15 Uhr bei stern TV bei RTL zu sehen.

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und Alessio Lombardi 2016

Gefällt euch Pietros Version von Enrique Iglesias Song "Hero"? 406 Stimmen 297 Ja, er macht das super. 109 Nein, den Refrain kann er sich gleich sparen.



