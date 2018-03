Wow, gut gemacht! Richtig Respekt von den Fans hat jetzt Pietro Lombardi (24) bekommen. Mittwochabend war er zu Gast bei Stern TV, wo er sich live den Interview-Fragen von Moderator Steffen Hallaschka (45) stellte – und der DSDS-Sieger von 2011 machte seine Sache gut. Hier gibt es vier Gründe, warum Pietro gepunktet hat!

1. Er verliert kein schlechtes Wort über Sarah

Sarah Lombardi (24) bekommt seit der Trennung im Oktober einen Shitstorm nach dem anderen ab. Deshalb wollte Gastgeber Steffen Hallaschka wissen, ob Pietro mittlerweile Mitleid für sie empfinde. Doch statt auch gegen sie zu haten, stellte der 24-Jährige klar, dass jeder Mensch Fehler mache, wendete sich an alle Zuschauer mit den Worten: "Lasst sie einfach in Ruhe!" Beim Publikum kam das an: "Eins muss ich sagen: Respekt an dich, wie du allgemein über diese Situation redest und du kein einziges schlechtes Wort über Sarah gesagt hast", schrieb ein Fan auf Pietros Facebook-Seite als Kommentar.

4. Alessio steht für Pietro über allem

Pietro merkte an, dass er sich sehr um Alessios Wohlergehen sorge. Vor allem darum, wie der Einjährige später einmal mit den fiesen Hater-Kommentaren gegen seine Mama umgehen werde und wie seine Eltern ihm die zahlreichen Schlagzeilen erklären sollen. Am meisten würde sich Pietro wünschen, dass Alessio von den ganzen harten Headlines gar nicht erst erfährt – sodass Mama und Papa ihm alles selbst beibringen können.

2. Pietro offenbart seine Gefühle

Pietro zeigte sich im Interview zwar professionell und antwortete gekonnt auf die Fragen. Dennoch ließ ihn die Thematik natürlich nicht kalt. Vor allem als es um Sohnemann Alessio (1) und die gemeinsame Zeit mit Sarah ging, zeigte er Emotionen und so fiel den Fans auf: "Ich hatte das Gefühl, du musstest Tränen unterdrücken." Tatsächlich glitzerte es in den Augen des Sängers sehr verdächtig.

3. Die großzügige Geste hinter seinem Charity-Song wird klar

Live im Studio präsentierte der Castingshowteilnehmer seine neue Single "Mein Herz". Es wurde klar, dass Pietro keinen Cent an dem Song verdienen wird. Der gesamte Erlös wird gespendet: eine Hälfte an herzkranke Kinder, die andere an krebskranke Kinder. Eine Top-Aktion, für die ihm viele Respekt zollten. So wurde kommentiert: "Das ist eine großartige Geste! Großen Respekt und Hochachtung. Du bist ein guter Mensch!"

Das Fazit: "Toller Auftritt. Du bist ein wahrer Mann, egal was alle sagen", lautete letztendlich der Kommentar eines Fans – und dem würden wohl viele Zuschauer ohne Wenn und Aber zustimmen!

Coldrey,James Sarah und Pietro Lombardi bei der Verleihung der InTouch Awards

RTL / Stefan Gregorowius / i&u TV Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka

Facebook / PietroLombardiOfficial Pietro Lombardi bei Stern TV

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und Alessio Lombardi 2016

Patrick Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Kinderhospiz Charity Summer Event 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de