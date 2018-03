Da hat das Modelabel Marc Cain aber einen ganz besonderen Hingucker eingeladen. Designerin Cathy Hummels (28) überraschte vor dem Event der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin auf dem Red Carpet mit Mega-Dekolleté – und präsentierte dabei völlig (un)verfroren ihre Nippel.

Das war wohl der Auftritt des Abends! Im nudefarbenen Seidentop und silbernen Lederrock posierte die Ehefrau des Profi-Kickers Mats Hummels (28) vor den Fotografen – doch die Aufmerksamkeit der Anwesenden wanderte vom Styling der Fashion-Ikone wohl eher zu ihrem Busen. Promiflash wollte mehr über das durchsichtige Oberteil der 28-Jährigen wissen: "Was heißt durchsichtig. Also es ist sehr, sehr kalt. Und ein BH geht unter einem Seidenoberteil leider nicht, also ich kanns einfach nicht tragen und deswegen musste ich’s leider so anziehen. Aber so lange man nichts sieht, was man nicht sehen sollte, ist auch alles okay."

Die diesjährige Mode-Woche war für Cathy übrigens eine ganz besondere. Sie präsentierte in diesem Jahr ihre erste komplett eigene Linie "TMNY by Catherine Hummels". "Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich bin sehr sehr stolz", schwärmte sie glücklich im Interview mit Promiflash.

Was Cathy und Gülcan Kamps (34) verbindet, erfahrt ihr im folgenden Clip.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels vor der "Marc Cain"-Show bei der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin

Andre Mischke / ActionPress Cathy Hummels

AEDT / WENN.com Cathy Hummels beim "Maybelline New York Ho Trends"-Event bei der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de