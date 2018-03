Wow! Heißer geht es wohl kaum. Dass Sarah Joelle Jahnel (27) und Micaela Schäfer (33) in Sachen nackte Tatsachen in der allerersten Liga mitspielen, dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Schließlich zogen die beiden immer wieder in der Vergangenheit für Events wie die Venus-Messe blank. Doch mit einem neuen Fummelclip setzte das Traum-Nackt-Duo jetzt ganz neue Maßstäbe – da schlackern sogar ihre Fans mit den Ohren!

Was haben sich Sarah Joelle und Micaela denn dabei gedacht?! Auf dem Premium-Entertainment- und Erotik-Portal FunDorado.com veröffentlichten sie jetzt ein selbstproduziertes Fummelfilmchen, dass in Australien kurz vor Start des Dschungelcamps entstanden ist. Und das ist alles andere als jugendfrei. Ob wilde Knutschereien oder knisternde Körperspiele – in dem Kurzclip geben die beiden dem Wort "heiß" eine völlig neue Bedeutung. Laszive Blicke in die Kamera? Check! Fehlende Unterwäsche? Doppel-Check! Lesbische Liebesspielchen? Check, Check, Check! Auch das Timing der Veröffentlichung wirft Fragen auf: Sollen so vielleicht Sarah Joelles Chancen auf die Dschungelkrone erhöht werden?

Dass Sarah Fummeleien mit ihrer Dschungelbegleitung nicht ausschließt, gab sie bereits am Flughafen, kurz vor Abflug nach Australien, zu: "Bisschen bi, schadet nie. Mica und ich knutschen ja auch manchmal rum." Na, wenn das so ist! Dann haben ihre Fans ja ungefähr eine Vorstellung davon, auf was man sich im Dschungel noch so freuen darf...

Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer am Flughafen Frankfurt

micaelaschaefer.de / funurl.de/sarah Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer in einem heißen Filmchen

RTL / Stefan Menne Nacktschnecke Sarah Joelle Jahnel



