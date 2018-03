Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst (42) meldet sich zu Wort. Die "Anwältin der Armen" trieb in der letzten Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" vor allem Thorsten Legat (48) zur Weißglut. Der Ex-Kicker wäre, wie seine jüngsten Aussagen zeigen, wohl auch mit Hanka Rackwitz (47) ziemlich aneinander geraten. Jetzt stellt ausgerechnet Höllena ihrer Dschungel-Nachfolgerin Hanka ein Untauglichkeitszeugnis für das Camp aus. Im Gespräch mit Promiflash begründet sie ihre Meinung!

"Dass sie mit ihren ganzen Störungen da reingeht, finde ich befremdlich. Eigentlich

gehört so jemand nicht in den Dschungel." So fällt das Urteil der Fürstin über die TV-Maklerin im Interview mit Promiflash aus. Hankas Zwänge nehmen im Camp mittlerweile besorgliche Ausmaße an. Das hat auch Helena mitbekommen und ist besorgt: "Ich denke sie wird hinterher noch mehr Störungen haben."

Im angehängten Video erfahrt ihr, wie sich die Angstzustände von Hanka im Dschungel noch verschlimmert haben. Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

RTL Hanka Rackwitz im Dschungelcamp-Pool

Facebook / Helena Fürst Helena Fürst, bekannt als "Anwältin der Armen" und "Kämpferin aus Leidenschaft" bei RTL

Facebook / Hanka Rackwitz Hanka Rackwitz, Dschungel-Kandidatin 2017



