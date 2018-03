Busch-Gespräche mit Ex-Dschungelcamperin Angelina Heger (24)! 2015 war die schöne Reality-TV-Bekanntheit selbst Kandidatin bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Zwar brach sie ihr persönliches Down-Under-Experiment damals vorzeitig ab. Doch dieses Jahr sieht sie von der bequemen Couch aus beim wilden Treiben im Promi-Camping-Lager zu – und hat auch schon zwei Favoriten ins Auge gefasst.

"Ich muss ehrlich gestehen: Ich bin eigentlich für Jens, ich glaube aber, dass Kader Loth gewinnt", erzählt Angelina bei der Steinrohner-Schau während der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash. Mit Kader (44) sympathisiert die 24-Jährige mittlerweile aus gutem Grund: "Das hat sich irgendwie in den letzten Tagen so gewandelt, dass ich echt vorm Fernseher saß und dachte: 'Okay, was geht denn jetzt ab!?'" Vor allem mit der gelungenen 9-Sterne-Prüfung hat ihr Kader ordentlich imponiert. Vielleicht schafft sie es ja tatsächlich auf den Thron – auch wenn Angelina noch lieber Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (47) ganz oben sehen würde.

Einen Herren aus dem Zeltlager kann die einstige Bachelor-Kandidatin aber gar nicht ausstehen: "Ich glaube, der Honey ist ein ganz Ausgefuchster. Der hat sich da die Karten so ein bisschen gelegt und weiß ganz genau, welche er wann zieht. Mein Freund wird er, glaube ich, nicht!" Na, dann mal weiter Daumen drücken für Jens und Kader, liebe Angelina!

