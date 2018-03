Für die deutschen Stars und Sternchen ist Berlin diese Woche der "Place to be": Seit Montag tummeln sich die Promis wieder auf den Laufsteigen der Mercedes-Benz Fashion Week. Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (24) lässt sich die Chance nicht entgehen, die neuesten Modetrends zu bestaunen. Doch plötzlich standen nicht mehr die Models, sondern Angelina im Mittelpunkt. Grund: ihr Outfit!

Hat die da überhaupt was drunter? Angelina überrascht auf der Modenschau des Labels Steinrohner mit einem gewagt offenherzigen Schnür-Look! Auf den ersten Blick könnte man wirklich denken, dass das TV-Sternchen nur von dünnen Lederriemen bedeckt wird. Doch schaut man genauer hin, erkennt man den hautfarbenen Stoff, der Angelinas intimste Stellen verdeckt. Ganz schön mutig dieses Bondage-Outfit!

Angelinas Trauerphase nach der Trennung von Ex-Bachelor Leonard Freier (31) scheint somit endgültig vorbei zu sein. Denn seit Kurzem zeigt sich die attraktive 24-Jährige auch auf ihren Social-Media-Accounts ungewohnt freizügig. Vielleicht ist Angelina ja schon wieder auf Männerfang – mit diesem Outfit dürfte sie sicher so einige Verehrer auf sich aufmerksam gemacht haben!

Nach der Leolina-Trennung flüchtet sich Angelina in den Sport. Das krasse Ergebnis seht ihr im Video.

Snapchat / angelinaheger Angelina Heger, TV-Sternchen

Snapchat / angelinaheger Angelina Heger, Ex-Bachelor-Kandidatin

Thomas Niedermueller/Getty Images for IMG Angelina Heger bei der Steinrohner Show auf der Berlin Fashion Week 2017

Wie gefällt euch Angelina Hegers nackter Fashion-Week-Look? 624 Stimmen 242 Wow! Das Outfit ist einfach nur heiß. 382 Geht gar nicht! So ein Look ist total billig.



