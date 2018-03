Sila Sahin (31) schwebt auf Wolke sieben! Im Sommer letzten Jahres gibt die Schauspielerin ihrem Traummann und Fußballprofi Samuel Radlinger (24) das Ja-Wort. Die zwei sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. Kein Wunder, dass da die Babyplanung schon ein Thema ist, wie Sila bei der Jury-Sitzung der Duftstars 2017 in Berlin gegenüber Promiflash verrät.

"Nach der Hochzeit kam direkt die Frage: 'Na, bist du schwanger?' Aber so schnell ist das jetzt noch nicht geplant! Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn es so wäre, dass ich dann 'Nein' sagen würde", erzählt die Schönheit im Interview. "Es ist ja nie der richtige Zeitpunkt, wenn es kommt, dann kommt's und wir würden uns wahnsinnig darüber freuen", erklärt sie weiter. Das sind doch tolle News!

Sila und ihr Liebster wünschen sich also definitiv Kinder. Die 31-Jährige träumt sogar schon jetzt von einer ganz besonderen Familienkonstellation: "Ich wünsche mir Zwillinge. Also es wäre schön, weil dann hätte man alles in einem Abwasch, zwei erledigt. Natürlich ist dann alles etwas schwieriger, aber… Das würde ich mir schon wünschen: Ein Junge und ein Mädchen!", schwärmt Sila von ihrer Zukunftsplanung.

Sollte es bald so weit sein, sieht man die Beauty ja vielleicht sogar mit einem kugelrunden Babybäuchlein über den Red Carpet stolzieren. Was meint ihr: Wird Sila Sahin in diesem Jahr endlich Mutter? Stimmt im Voting darüber ab. Und erfahrt im Clip, wie es ihrer besten Freundin Isabell Horn (33) während ihrer Schwangerschaft ergeht.

Instagram / Sila Sahin Sila Sahin als Braut

Matthias Nareyek/Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Ehemann Samuel Radlinger-Sahin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Ehemann Samuel Radlinger-Sahin (v.r.)

