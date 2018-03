So eine liebenswürdige Untote gab es wohl noch nie! Drew Barrymore (41) liefert ihren Fans nun ein ganz außergewöhnliches Projekt und das direkt in Serienform. Als Executive Producer und Hauptdarstellerin meldet sich die Schauspielerin nach ihrer Scheidung von Ehemann Will Kopelman jetzt mit einer wilden Horror-Komödie zurück – als Zombie.

Wie sie auf der Premiere in Berlin im Promiflash-Interview verrät, kamen die Dreharbeiten für sie wegen der Trennung eigentlich zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. "Ich wollte nicht so viel arbeiten, sondern zu Hause bleiben und mich um meine Kinder kümmern. Und dann kam das und ich dachte: ‘Oh nein, das ist schlechtes Timing’. Aber manchmal überrascht dich das Leben und das was sich wie schlechtes Timing anfühlt, kann das sein, was dich wieder ins Leben holt. Es gab mir ein neues Ziel und einen Sinn."

Zur Handlung: Untote, Zombie – so ganz einig sind sich Sheila (Drew Barrymore), Joel (Timothy Olyphant, 48) und ihre Teenager-Kinder nicht, in was sich Sheila eigentlich so urplötzlich verwandelt hat. Fest steht aber, dass die Ehefrau und Mutter, die mit ihrer Familie im Los Angeles Vorort Santa Clarita lebt, keinen Herzschlag mehr hat und sich auf einmal am liebsten von Menschenfleisch ernährt. Wie gut, dass Sheilas Mann und ihre Kinder sich nicht von ihr abwenden, sondern ihr sogar ganz aktiv dabei helfen, genügend Futter zu bekommen – es gibt ja schließlich sicher genügend böse Menschen, die niemand auf dieser Welt vermissen wird...

Mit einer gehörigen Portion Humor gehen Drew Barrymore und ihr Co-Star und Serien-Veteran Timothy Olyphant das allseits beliebte Zombie-Thema von einer ganz neuen Seite an. Zu sehen ist "Santa Clarita Diet" ab dem 3. Februar auf Netflix.

Saeed Adyani / Netflix Timothy Olyphant und Drew Barrymore in der "Netflix"-Serie "Santa Clarita Diet"

Saeed Adyani / Netflix Drew Barrymore, Produzentin und Darstellerin der Serie "Santa Clarita Diet"

Saeed Adyani / Netflix Timothy Olyphant und Drew Barrymore in "Santa Clarita Diet"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de