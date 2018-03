Sie zählt zu Deutschlands schönsten Frauen: Germany's next Topmodel-Gewinnerin Sara Nuru (27). Für viele Mädels ist das erfolgreiche Model das absolute Fashion- und Beauty-Vorbild. Doch die 27-Jährige kann auch ganz anders, wie sie jetzt gegenüber Promiflash verriet.

Bei der Liebeskind "Housewarming Party" in Berlin traf Promiflash die Castingshow-Gewinnerin von 2009 und plauderte mit ihr ein bisschen über Mode und Style. In diesem Rahmen lüftete das Model ein Geheimnis: Privat läuft es ganz anders herum! "Zu Hause erkennt man mich nicht wieder! Ich mag es eher bequem und casual!"

In puncto Style holt sich die Beauty ihre Inspiration allerdings nicht nur von ihrem Job: "Mich inspirieren viele Dinge. Also ich glaube, mein Alltag inspiriert mich. Kunst inspiriert mich sehr stark, aber auch, was meine Freunde tragen. Die sind manchmal mehr up to date als ich", gesteht Sara. Mit diesem Mix hat sie wohl die perfekte Wahl getroffen. Schließlich wurde ihr vor wenigen Jahren vom Fashion-Magazin Grazia der Titel "Germany's Best Dressed" verliehen.

Andreas Rentz/Getty Images for DER BERLINER MODE SALON Sara Nuru bei der "Icons In Fashion"-Vernissage in Berlin

AEDT/WENN.com Sara Nuru bei der "Mercedes-Benz"-Fashion Week Spring/ Summer in Berlin

Splash News Sara Nuru



