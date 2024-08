So sportlich setzt Sara Nuru ihre runde Babykugel in Szene

Sara Nuru (34) ist derzeit in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses – und der Größe ihres Bauches nach zu urteilen, muss sie wohl nicht mehr allzu lange warten, bis sie ihr Baby auf der Welt willkommen heißen darf. Bis dahin lässt es sich die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit jedoch gut gehen und genießt ihre zweite Schwangerschaft bei einem Wanderurlaub in einem Schweizer Bergort. Auf Instagram schenkt die werdende Mama ihren Followern einen Einblick in ihr Outdoor-Abenteuer. In schwarzen Leggings und einem engen, grauen Sportshirt präsentiert Sara ihre runde Babykugel auf den Schnappschüssen voller Stolz.

Erst im Mai dieses Jahres gab Sara ihre Schwangerschaft öffentlich bekannt. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform teilte sie dazu einen Clip, auf dem sie ihren bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich gewölbten Babybauch präsentierte. Viele Worte fügte sie ihrer Verkündigung nicht an: Der Hashtag #2 sowie ein Emoji eines geschlüpften Kükens reichten, um die freudige Nachricht unmissverständlich zu übermitteln.

Sara ist bereits Mutter eines Kindes. Informationen zu ihrem Sprössling hält die 34-Jährige jedoch streng geheim. So sind weder das Geschlecht noch der Name oder das genaue Geburtsdatum ihres ersten Nachwuchses bekannt. Im September des vergangenen Jahres gab Sara einen seltenen Einblick in ihren Mama-Alltag und plauderte im Netz aus: "Die meiste Zeit [ist], um ehrlich zu sein, herausfordernd. Vor allem, wenn es um Arbeit und Familie geht."

Instagram / saranuru Sara Nuru im Juli 2024

Instagram / saranuru Sara Nuru, Juli 2024

