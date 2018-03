Baby-Alarm bei YouTube-Pärchen Bibi Heinicke (23) und Julian Claßen (23)? Die Netz-Stars führen seit mehreren Jahren eine glückliche Beziehung, teilen fast jedes Detail über ihr Glück auf ihrem Channel. Jetzt etwa auch den nächsten Schritt ihrer Beziehung? Nein, die Rede ist nicht von Hochzeit, sondern von Nachwuchs. Denn in ihrem neusten Video macht Bibi plötzlich einen Schwangerschaftstest!

"Also ich habe jetzt gerade den Test gemacht und da steht, dass es jetzt zwei Minuten dauert, bis das richtige Ergebnis ankommt", erzählt Bibi in ihrem aktuellen YouTube-Clip. Aber keine Sorge, das Ganze ist nur Teil einer Aktion, in der die Vloggerin Fanfragen beantwortet und -aufgaben erfüllt. Eine davon: der Schwangerschaftstest. Für die 23-Jährige eine unschuldige Aktion, ihr Liebster findet das allerdings nicht so lustig, wie Bibi verrät: "Der Julian geht so mit mir in den Markt und sagt so: 'Das machst du nicht mir zusammen' und hat sich dann hinter einem Regal versteckt."

Doch auch vor der Kamera scheint Julian immer noch Zweifel zu haben: "Wenn du dann jetzt schwanger bist, dann schneidest du es dann bitte aus dem Video raus! Das fände ich jetzt ein bisschen heftig. Die Verkündung jetzt so." Der Test war – Überraschung – negativ. Na, da kann Julian ja noch mal aufatmen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian bei der Verleihung des Play-Award-Legend 2016

Sport Moments/Renker / ActionPress Bibi Heinicke bei der Glossycon in Berlin

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Pärchen



