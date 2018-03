Im Hause Tatum fängt das neue Jahr musikalisch an! Hollywood-Star Channing Tatum (36) hat sich viel vorgenommen. Und hält damit nicht hinter dem Busch. Wer ihm auf Twitter folgt, weiß, dass der Schauspieler ein neues Hobby hat, das er sich sogar selbst beibringt: Channing spielt jetzt Klavier!

Zwar erst seit zwei Wochen, dafür hört es sich aber bereits ziemlich passabel an. Auf seinem Twitter-Account veröffentlicht er jetzt ein Beweis-Video. Im Clip haut er virtuos in die Tasten und spielt Beethovens "Für Elise". Obwohl sein Können in künstlerischem Schwarz-Weiß aufgenommen ist, nimmt er sich selbst nicht zu ernst, wie der zugehörige Tweet beweist. "Hahaha! Ich halte mich an meine guten Vorsätze für das neue Jahr, nämlich 'neue Dinge zu lernen'. Aber mir selbst Klavierspielen beizubringen ist brutal. Muss mir bald vernünftige Stunden geben lassen", schreibt er.

Seine über acht Millionen Follower sind begeistert. "Dein Talent beeindruckt mich, Channing. Das war perfekt!", schreibt zum Beispiel ein Fan, "Für zwei Wochen richtig großartig, Mann! Ich gratuliere!", kommentiert ein anderer. Jetzt haben seine Anhänger also noch einen weiteren Grund, den "Magic Mike"-Darsteller anzuhimmeln! Und was denkt ihr? Machen seine musikalischen Ambitionen den Star noch attraktiver? Stimmt ab!

Splash News Channing Tatum und Jenna Dewan

WENN.com Brandon Jay McLaren, Channing Tatum & Clifton MaCabe Murray

WENN.com Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

Channing Tatum spielt jetzt auch noch Klavier – macht ihn das noch anziehender? 150 Stimmen 139 Total! Es ist heiß, wenn ein Mann ein Instrument beherrscht. 11 Nö, er ist so und so nicht mein Typ.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de