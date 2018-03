Die Tränen von Florian Wess (36) rührten in der letzten Folge von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! das Millionenpublikum. Ein liebevoller Brief seines jüngeren Bruders Marius ging dem Sprößling von Botox-Boy Arnold Wess ans Herz. Denn Kontakt zwischen den Geschwistern sei seit zehn Jahren kaum vorhanden, wie Flori eingestand. Im Promiflash-Interview Ende 2014 hörte sich das alles noch ganz anders an. Da verkündete der Jungdesigner, bald mit seinem Bruder ins Rampenlicht zu treten! Was steckt wirklich hinter seinem Dschungel-Geständnis?

Gemeinsam mit seinem Vater und Onkel Oskar hatte der Dschungelcamper große Pläne. "Der Wess-Clan besteht ja nicht nur aus uns drei", verriet Florian Promiflash noch Ende Oktober vor zwei Jahren. "Wir sind eine große Familie. Da kommt noch einiges in den nächsten zwei Jahren auf uns zu." Oskar Wess ergänzte: "Ihr werdet die alle noch kennenlernen." Flori gab sogar ein genaues Datum vor: "Am 24. Januar sind alle vor Ort. Meine Cousine, mein Bruder. Die werden jetzt peu à peu eingeführt." Warum widersprach sich Florian also im Dschungelcamp?

Gab es einen weiteren Bruch zwischen den Geschwistern, den der Designer geheim halten wollte? Oder haben beide Brüder ihrem Vater zuliebe so getan, als sei zwischen ihnen alles in Ordnung? Die Wahrheit kennen nur Florian und Marius. Was denkt ihr? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Special bei RTL.de.

RTL Die Dschungelcamper 2017

Andreas Rentz/Getty Images It-Boy Florian Wess mit Vater Arnold und Onkel Oscar Wess

RTL Florian Wess und Gina-Lisa Lohfink bei ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp

Florian und sein Bruder – wo liegt die Wahrheit? 499 Stimmen 203 Ich denke, er hat damals die Wahrheit gesagt. Vielleicht gab es danach Streit. 296 Ich glaube, er hat tatsächlich schon lange keinen Kontakt mehr und jetzt kommt es erst raus.



