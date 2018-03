Am australischen Lagerfeuer sprühen zuletzt langsam aber sicher die Funken. Nachdem Gina-Lisa Lohfink (30) an Tag 11 das Dschungelcamp verlassen musste, buhlen danach nur noch zwei Damen um die Aufmerksamkeit ihrer männlichen Kollegen. Doch vor allem Kader Loth (44) packt noch vor dem Dschungel-Auszug das Flirtfieber. Ihr Mann der Begierde: "Muskelprotz" Marc Terenzi (38).

Hui, wie gut, dass die Zuschauer bei dieser heißen Annäherung Mäuschen spielen dürfen. Dass Kader nicht der Sabber aus dem Mund tropft, während sie ihren amerikanischen Kollegen bei seinem ausgiebigen Fitness-Training beobachtet, dürfte ein kleines Wunder sein. Schließlich gesteht sie wenig später im Dschungeltelefon: "Marc ist natürlich eine Augenweide! Sehr sexy. Der hat was. Der weiß ganz genau, wie man eine Frau verführen kann. Wir sind alle keine Heiligen. Ich würde Marc nicht von der Bettkante stoßen." Und genau deshalb nutzt sie die Gunst der tropischen Stunde, um den muskulösen Body ihres Gegenübers genau unter die Lupe zu nehmen. "Zeig mal deinen Hintern", fordert sie Marc auf, um bei genauerer Betrachtung festzustellen: "Oh, hart wie Stein." Ei, ei, ei, wenn da mal nicht ordentlich was im Busch ist.

Aber wie steht Marc eigentlich zur kleinen Flirt-Offensive seiner Kollegin? Noch vor Abflug nach Australien gesteht er gegenüber Promiflash: "Im Moment bin ich nicht wirklich auf dem Markt für eine Beziehung oder sowas. Ich fokussiere mich mehr auf meine Karriere. Ich bin da nicht in einer Dating-Show, oder um eine Beziehung zu finden. Ich bin da mehr aus anderen Gründen." Das hat sich jetzt ohnehin erledigt, Kader wird kurze Zeit später aus dem Busch gewählt....

