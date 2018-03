Er ist einer der besten Fußballspieler der Welt: FC Bayern München-Defensivspieler Jérôme Boateng (28). Sie ist Sängerin, Tänzerin und die kleine Schwester des Star-Kickers: Avelina Boateng. Doch was für ein Verhältnis herrscht zwischen dem Geschwisterpaar? Macht es einen Unterschied, mit solch einem berühmten Familienmitglied groß zu werden?

"Ich muss sagen, ich bin da so hineingewachsen. Also Fußball war schon immer ein Thema in meiner Familie", erinnert sich die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash. "Mein Bruder hat schon, seit ich denken kann, Fußball gespielt und irgendwann stand er in der Öffentlichkeit und hat diese Leistung erbracht, ist zu bestimmten Mannschaften gewechselt und für mich ist das ganz normal", offenbart Avelina weiter.

Nur, weil ihr Bruder ein Profi sei, habe sie kein anderes Verhältnis zu ihm. Im Gegenteil: "Ich habe kein anderes Gefühl zu meinem Bruder. Ich sehe ihn nicht anders. Ich bin unheimlich stolz und ich feuere ihn an und bin Fan von dem, was er macht, aber für mich ist er nach wie vor, und wird er auch immer sein, mein Bruder." Und mal ehrlich: Warum sollte es auch anders sein?!

Die hübsche Berlinerin hat sich mit ihrer Teilnahme bei der ProSieben-Tanzshow Deutschland tanzt! nicht nur ins Finale, sondern auch in die Herzen vieler Fans getanzt. Doch die Beauty hat auch eine bezaubernde Stimme. Für die Serie "Elena von Avalor" (samstags und sonntags um 9.20 Uhr im Disney Channel) singt Avelina den Titelsong.

David Ramos/Getty Images Jérôme Boateng

Thomas Niedermueller/Getty Images for IMG Avelina Boateng bei der "Mercedes-Benz Fashion Week" in Berlin

Instagram / iam.avelina Die Geschwister Jérôme und Avelina Boateng

Marc Mueller/Getty Images Avelina Boateng bei "Deutschland tanzt!



