Jetzt geht es den überschüssigen Pfunden endgültig an den Kragen! Vor anderthalb Jahren brachte Sarah Lombardi (24) den süßen Alessio (1) zur Welt, ihr Wunschgewicht hat die schöne Sängerin noch nicht wieder zurück. Aber nach der Trennung von Pietro (24) im Oktober sollen nun die übrigen Kilos, die nach der Schwangerschaft übrig geblieben sind, endlich schmelzen – in einem Social-Media-Video zeigt sich die junge Mutter jetzt total ehrgeizig.

In einem Facebook-Live-Clip fragt die 24-Jährige ihre Fans, was sie so am Wochenende getrieben haben und erzählt daraufhin: "Ich war gestern einkaufen und vorher war ich noch beim Sport." Außerdem berichtet sie von ihrem Plan: "Ich will jetzt mit Sport wieder richtig anfangen. Weil ich hab ja immer noch vier, fünf Kilo oder so. Die will ich auf jeden Fall runterkriegen." Sarah zeigt sich fest entschlossen und ihren inneren Schweinehund hat sie ganz offenbar auch schon überwinden können.

Ganz bestimmt ist Sarah bald wieder so knackig wie vor ihrer Schwangerschaft mit Alessio. Auch wenn sich die einstige DSDS-Zweite keineswegs verstecken muss, denn mit ihrem kurvigen Körper sieht sie ebenfalls einfach fantastisch aus.

Facebook / OffiziellSarahEngels Sarah Lombardi, Sängerin

Patrick Hoffmann/WENN.com Sängerin Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Werbegesicht



