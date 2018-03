Zum Start der neuen Bachelor-Staffel der Schock: Ex-Bachelorette-Darstellerin Anna Hofbauer (28) und ihr Marvin (28) haben sich getrennt! Dabei postete die Musicaldarstellerin vor zwei Monaten noch verliebte Pärchen-Pics auf Facebook und Instagram. Nichts wies während der fast drei Jahre andauernden Beziehung auf Probleme hin. Im Gegenteil. Sogar von Hochzeit und Kindern sprach das damalige TV-Traumpaar im Promiflash-Interview.

“Wir leben unser Leben und damit sind wir glücklich. Und natürlich fragt man oft, wie weit ist es, wann heiratet ihr. Aber wir leben unser Leben, und wenn für uns der richtige Zeitpunkt ist, dann werde ich auch irgendwann vor dir auf die Knie gehen, aber wir lassen uns da nicht unter Druck setzen", verriet Marvin Albrecht Promiflash. Auch Kinder wünsche er sich mit seiner Anna, die ebenfalls von einem Antrag mit Kniefall träumte. Jetzt das plötzliche Liebes-Aus!

Knapp drei Jahre hielt die Beziehung, die für die schöne Blondine Vorhersehung war. "Ich glaube, es war bei Marvin und mir einfach Schicksal. Weil wir beide gefragt worden sind, ob wir Bock darauf haben, mitzumachen. Und wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort", verriet sie, auf die Teilnahme an der RTL-Kuppelshow angesprochen. Doch selbst das Schicksal konnte das Ende dieser großen Liebe nicht verhindern. Was denkt ihr? War das Ende der Beziehung absehbar? Stimmt ab!

Instagram / anna_hofbauer Anna Hofbauer und Marvin Albrecht im Urlaub

WENN Anna Christiana Hofbauer und Marvin Albrecht

Facebook / Anna - Die Bachelorette 2014 Anna Christiana Hofbauer und Marvin Albrecht

War die Trennung von Anna und Marvin absehbar? 4797 Stimmen 896 Ja, eine TV-Liebe hat keine echte Zukunftschance! 3901 Nein, Anna und Marvin waren das perfekte Paar!



