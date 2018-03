Sie ist seit Jahren super-erfolgreich: Topmodel Karolina Kurkova (32)! Sowohl national als auch international ist die blonde Schönheit von den Laufstegen nicht mehr wegzudenken. Für ihre Model-Jobs sind vor allem folgende Talente wichtig: Ausstrahlung und Körpergefühl. Doch die gebürtige Tschechin beweist jetzt, dass sie auch auf der Tanzfläche überzeugen kann. Karolina nimmt nämlich professionellen Salsa-Unterricht!

Auf Instagram bietet die Zweifach-Mama ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Kurze Videos sind da besonders anschaulich. So ließ sie ihre Follower auch gleich an ihrer Dance-Stunde teilhaben. "Mein erster Salsa-Unterricht jemals! Verliebt...", schreibt Karolina zum Clip. Mit ihrem Tanzlehrer, den sie wohl gemerkt um mindestens einen Kopf überragt, legt sie eine flotte Sohle auf das Parkett.

Der Unterricht gefällt ihr scheinbar so gut, dass sie gleich einen zweiten Clip postet. Dieses Mal übernimmt sie die tänzerische Führung und kommentiert: "Wer ist hier der Boss?" Ihre Fans zeigen sich von den rhythmischen Bewegungen prompt begeistert. "Du bist eine Inspiration. Du machst es so toll – und das beim ersten Mal", lautet nur einer der zahlreichen begeisterten Kommentare. Wie stellt sich Karolina eurer Meinung nach an? Stimmt ab!

Was das Model privat für die Zukunft plant, erfahrt ihr folgenden Clip.

Gustavo Caballero / Getty Images Karolina Kurkova, Usher, Emanuelle Chiqui und Vanessa Hudgens 2017 in Florida

JDH Imagez / Splash News Karolina Kurkova mit Sohn Tobin

Craig Barritt / Getty Images Supermodel Karolina Kurkova 2016 in New York

Wie schlägt sich Karolina Kurkova beim Tanzen? 24 Stimmen 11 Super, sie macht das toll. 13 Etwas steif – sie sollte beim Modeln bleiben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de