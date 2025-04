Viel zu tun: Karolína Kurkovás drei Kinder halten sie jung

Karolína Kurková (41) hat in einem Interview mit dem Magazin Gala aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei einen seltenen Einblick in ihr turbulentes Familienleben gegeben. Das Model lebt mit ihren drei Kindern Tobin, 15 Jahre alt, Noah, 9 Jahre, und Luna Grace, 4 Jahre, offenbar ständig in Action. "Jedes meiner drei Kinder ist für mich wie ein eigenes Unternehmen, das ich managen muss", verrät Karolína lachend. Die unterschiedlichen Interessen, Hobbys und Tagesabläufe der Kids sorgen dafür, dass bei ihr zu Hause garantiert keine Langeweile aufkommt. Mal wird sie bei Football-Spielen als "Catcher" eingespannt, mal steht sie beim Fußball als Torwart bereit – blaue Flecken inklusive.

Im Gespräch berichtet Karolína weiter, wie sie versucht, den täglichen Spagat zwischen ihren Mama-Aufgaben und ihrem eigenen Wohlbefinden zu meistern. Ihr stressiger Alltag hält sie nicht nur auf Trab, sondern scheint auch für ihre Fitness zu sorgen. Trotzdem gönnt sie sich gezielte Auszeiten fürs Training: Dreimal wöchentlich geht sie ins Fitnessstudio und macht Pilates, außerdem hat sie kürzlich das Tanz-Workout Zumba für sich entdeckt. Dabei schwärmt sie: "Man fühlt sich sexy und muss nicht nur diese langweiligen Gewichte stemmen." Sport und Bewegung sind für das Model unverzichtbar, um mit dem Tempo ihrer Kinder Schritt zu halten.

Abseits ihrer beruflichen Laufbahn erzählt Karolína gerne von ihrem Familienleben und scheint in ihrer Rolle als Mutter ganz aufzugehen. In Interviews gibt sie sich oft humorvoll, bodenständig und voller Energie – Eigenschaften, die sie als Mutter von drei aktiven Kindern gut gebrauchen kann. Über Visionen für die Zukunft bleibt sie entspannt und erwähnt mit einem Augenzwinkern, dass ihre Tochter Luna ja noch lange klein bleibt und sie daher noch einige Jahre auf Trab halten wird. Karolína betont damit, wie sehr ihre Kinder sie inspirieren und motivieren, stets jung und agil zu bleiben.

Instagram / karolinakurkova Karolína Kurková mit ihren Kindern und ihrem Mann, April 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Karolina Kurkova, Topmodel

