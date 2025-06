Aussage vom Sicherheitschef: So kam P. Diddy an Prügelvideo

Im Prozess gegen P. Diddy (55) kommen erneut Details ans Licht. Am 15. Verhandlungstag wurde laut TMZ Eddy Garcia in den Zeugenstand gerufen – er wurde als Sicherheitsbeamter Zeuge, wie der Rapper seine damalige Partnerin Cassie Ventura (38) brutal angriff. Vor Gericht erklärte der Security-Mitarbeiter, er sei auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden und habe daraufhin die Sicherheitskameras gecheckt. Bei genauerem Hinsehen habe er Diddy klar erkannt. Die Polizei habe er nicht gerufen, weil Cassie nicht danach gefragt hatte. Noch am selben Abend habe die damalige Stabschefin des ehemaligen Hip-Hop-Moguls mehrfach versucht, Kontakt zu Eddy aufzunehmen und so an die Videoaufnahmen zu kommen. Er habe sie aber darauf hingewiesen, dass er das Video nicht einfach aushändigen dürfe.

Allerdings soll die Stabschefin hartnäckig geblieben sein. Sie soll Eddy später erneut telefonisch kontaktiert und sogar Diddy selbst in die Leitung geholt haben. Der Musiker habe den Sicherheitsbeamten persönlich um die Aufnahmen gebeten und laut Eddys Aussage dabei nervös gewirkt. Der 55-Jährige habe ihm erklärt, dass eine Veröffentlichung der Aufnahmen seine Karriere zerstören könnte. Dennoch habe Eddy sich nicht erweichen lassen – bis Diddy ihm Geld bot. Das veranlasste den Hotelmitarbeiter, mit seinem Vorgesetzten zu sprechen, der schließlich zustimmte, die Aufnahmen für etwa 44.000 Euro herauszugeben. Diddy soll auf das Angebot eingegangen sein und nannte Eddy sogar dankbar seinen "Engel".

Letztendlich zahlte Diddy Eddy zusätzlich rund 87.000 Euro als Schadensersatz. Der Aushändigung des Videos habe auch Cassie zugestimmt. Die Sängerin soll zu dem Zeitpunkt ebenfalls nicht gewollt haben, dass die Aufnahmen veröffentlicht werden können. Das Video, in dem der Musiker seine Ex-Freundin brutal verprügelt, wurde im Mai 2024 letztendlich doch veröffentlicht. Um die Wogen zu glätten, meldete Diddy sich kurz danach selbst zu Wort und entschuldigte sich für sein Verhalten. Es nützte aber nichts: Nach und nach sammelten sich immer mehr Anschuldigungen, die schließlich zu seiner Verhaftung führten. Die Auseinandersetzung zwischen Cassie und Diddy ist jetzt ein zentraler Teil des Prozesses wegen Menschenhandels und mehrfachen sexuellen Missbrauchs.

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Getty Images P. Diddy, Rapper